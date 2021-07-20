Son dakika haberleri: Başkan Akgün'den sel felaketi yaşayan Gelsenkirchen'e destek ziyareti - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi, 20 yıldır köklü bir kardeş şehir ilişkisi sürdürdüğü Almanya'nın Gelsenkirchen kentinin yaralarını sarmak için kolları sıvadı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Almanya'ya giderek sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunacak.

"Yüzyılın felaketi"

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerindeki meydana gelen sel ve su baskınlarında yüzden fazla kişi yaşamını yitirmişti. Sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerden biri de Büyükçekmece Belediyesi'nin kardeş şehri Gelsenkirchen oldu. Büyükçekmece - Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği aracılığıyla felaket bölgesindeki gelişmeler hakkında bilgi alan Başkan Akgün yarın felaket bölgesinde olacak.

Belediye Başkanı Welge'ye geçmiş olsun ziyareti

Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge ile bir araya gelecek olan Başkan Akgün, mevkidaşına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletecek. Akgün daha sonra Büyükçekmece-Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği'nin Almanya temsilcileri ile felaket bölgesinde incelemelerde bulunacak. Sel felaketinin yaşandığı bölgeden içme suyu ve pratik hazırlanabilen gıda talebi geldiğini belirten Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı; "Gelsenkirchen ile 20 yıllık köklü bir kardeş şehir ilişkimiz var. İyi günlerinde olduğu gibi zor günlerinde yanlarında olacağız. Kendilerine yardıma hazır olduğumuzu ve yanlarında olduğumuzun mesajını vereceğim. Yapılması gereken ne varsa imece usulü ile yapılacak" - İSTANBUL