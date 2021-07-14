Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile birlikte ilçede yapılacak olan spor tesislerinin son durumunun ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Van'da halkı spor tesisleri ile buluşturma adına bu yıl yapılacak olan spor tesislerinden önemli bir kısmını Tuşba Belediyesi kaptı. İlçeye yapılacak olan 5 adet sentetik çim saha, çok amaçlı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve 480 seyirci kapasiteli tribünlü çim saha gibi önemli projelerin yer aldığı spor tesisi yatırımlarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile değerlendiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, hayata geçirecek spor yatırımlarıyla Tuşba'da yeni bir sayfanın açılacağını kaydetti. İlçeye yüzme, bireysel ve takım sporları için birçok tesisin kazandırıldığını dile getiren Başkan Akman, spor yapmak isteyen herkes için sporu erişebilir kılma adına imkan sunacaklarını vurguladı. Başkan Akman, "İlçede yapılacak olan 5 adet sentetik çim sahamızın ihalesini yaptık. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimini de yaptık ve sahaların yapımına başlandı. Çok amaçlı kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu ile 480 seyirci kapasiteli türbinli çim sahası ise ihale aşamasına getirildi. İnşallah en kısa sürede bunlarında ihalesini tamamlayarak yapımlarına başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile görüşerek Tuşba ilçesine kazandırılacak olan spor tesislerin bir genel değerlendirmesini yaptıklarını ifade etti. Bu projelerin en kısa zamanda tamamlanacağını vurgulayan İnanç, Başkan Akman'a projelerin hayata geçirilmesi hususunda gösterdiği gayret ve çabadan dolayı teşekkür etti. - VAN