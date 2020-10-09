Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Estergon Kalesi'nde değil, Semerkant Sofrasında yangın çıktı" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Estergon Kalesi'nde değil, Semerkant Sofrasında yangın çıktı"

09.10.2020 11:57
Keçiören Belediye Başkanı Altınok,

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçtiğimiz günlerde gece 01.35 sularında Estergon Kalemizin yanında bulunan Semerkant sofrasında bir yangın meydana gelmiştir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Geçtiğimiz günlerde gece 01.35 sularında Estergon Kalemizin yanında bulunan Semerkant sofrasında bir yangın meydana gelmiştir. Yangının Estergon Kalesi'nde çıktığına dair kamuoyunda yanlış bir algı oluşmuştur. Yangın sonrasında kalemizin sadece bir duvarı isle kaplanmış, onun dışında herhangi bir tahribat oluşmamıştır" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan ve Özbek çadırından inşa edilmiş olan Semerkant sofrasında çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi yanında bulunan Semerkant sofrasında meydana gelen yangın sonrasında kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için yaptığı açıklamada, yangının Estergon Kalesi'nde değil kalenin yanında bulunan Semerkant sofrasında çıktığını söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yangına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gece 01.35 sularında başlayan yangın sırasında cadde ve sokaklarımızda denetimlerde bulunuyordum. Estergon Kalemizden duman çıktığını görünce, ilk aklıma gelen yer Semerkant sofrası oldu. Kaleye geldiğimizde tahmin ettiğimiz gibi yangının Semerkant sofrasında çıktığını gördük. Çadırdan yapılmış olan bu restoranımız, Özbekistan Ankara Büyükelçiliğinin kültür merkezi olarak hizmet veriyordu. Yapı itibariyle çadırdan oluşması ve aynı zamanda içinde bez ve naylon gibi materyallerin de bulunuyor olması yangının büyümesine yol açmış, çadırın tamamen yanmasına neden olmuştur. Rabbime şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı."

"Türk dünyasının ruhuna uygun inşa edilecek"

Altınok, Semerkant sofrasının Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği yapılarak yeniden inşa edileceğini, bu restoranın Türk dünyasının ruhuna uygun bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini de söyledi. Altınok, "Bundan sonraki süreçte Özbekistan Kültür Merkezimizin faaliyetlerini sürdürmesi için desteğimizi sürdüreceğiz. Özbekistan Büyükelçiliği ve belediyemizin desteğiyle İnşallah ata toprağı Özbekistan'ın kültürünü burada yaşatmayı sürdüreceğiz. İlmin ve bilimin merkezi olan Semerkant'ın o havasını burada teneffüs etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören Belediye Başkanı Altınok, 'Estergon Kalesi'nde değil, Semerkant Sofrasında yangın çıktı' - Son Dakika

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