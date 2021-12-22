Son dakika haberleri... Başkan Aputkan, il şampiyonu olan liseli voleybolcuları kabul etti - Son Dakika

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, 2021-2022 Sezonu Okul Sporları Liseler Arası Gençler Voleybol Şampiyonası'nda il birincisi olan Atatürk Anadolu Lisesi Genç Erkekler Voleybol Takımı'nı makamında kabul etti.

Ziyarete Serik Belediye spor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, Belediye Başkan Yardımcısı Çağatay Yalçın, Belediye Spor İşleri Müdürü Ali İşlek, Atatürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Birol Akça, okul rehberlik öğretmeni Abdullah Kozan, beden eğitimi öğretmeni ve takımın antrenörü Zeynep Yavuz ile genç erkekler voleybol takımı öğrencileri katıldı.

Başkan Aputkan, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri, öğretmenlerini ve okul idarecilerini kutladı.

Voleybolun çok güzel ve ilçede ilgi duyulan spor dallarından birisi olduğunu belirten Aputkan, "Liglere Serik'i temsilen bir takımın katılması için çalışmalarımız sürüyor. Gençlerimizi teşvik etmek açısından önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Önümüzdeki süreçte voleybolu Serik Belediyesi olarak biraz daha ön plana çıkaracağız." diye konuştu.

Bölge finallerine ve orada da başarılı olmaları durumunda Türkiye finallerine gidecek gençlere her türlü desteği vereceklerini ifade eden Aputkan, "Destek konusunda hiçbir çekinceniz olmasan gücümüz, imkanlarımız ölçüsünde sonuna kadar destek olacağız." dedi.

Aputkan şampiyon öğrencilere, spor ayakkabısı, Serik Belediyespor atkı ve forması hediye etti.