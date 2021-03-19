Son dakika haberleri... Başkan Balcıoğlu: "Güven tesis etmeliyiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Balcıoğlu: "Güven tesis etmeliyiz"

19.03.2021 15:43
Son dakika haberleri... Başkan Balcıoğlu:

Son dakika habere göre Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Merkez Bankası'nın (MB) faiz artırımıyla ilgili, "Para her halükarda güvenli liman arar, güvenli yatırım alanı arar. Dolayısıyla bizim bu güveni bugün için olmasa da yarın için tesis etmemiz gerekir" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Merkez Bankası'nın (MB) faiz artırımıyla ilgili, "Para her halükarda güvenli liman arar, güvenli yatırım alanı arar. Dolayısıyla bizim bu güveni bugün için olmasa da yarın için tesis etmemiz gerekir" dedi.

MB'nin aldığı kararı saygılıyla karşıladıklarını kaydeden Balcıoğlu, "Merkez Bankası'nın kararı bizim açımızdan yorumu farklı. Faiz yüzde 17'den 2 puan artarak yüzde 19'a yükseldi. Doğal olarak bu, dövizin düşüşünü sağladı. Artan faiz ile yatırımın yavaşlayacağını düşünüyoruz. Çünkü yatırımcı biraz daha temkinli, kazanacağı paranın hepsini faize vermek isteyemeyecektir. Diğer yandan bir başka handikap da dövizdeki düşüş ithalatın cazip hale gelmesini sağlıyor, bunu biliyoruz. Yani ithal mallar daha çok iç piyasada olacak. Bizler yerli üretimin korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden TL'nin daha dengeli ve rekabetçi bantta tutmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aşırı değerli TL hem reel sektörün yatırımlarını durdurur, hem de cari açık bakımından ülkemizin menfaatlerine uymayacağını düşünüyoruz. Ama Merkez Bankası'nın bunu niye yaptığını da tahmin ediyoruz. Enflasyonu kontrol altına almak istiyor. Bu bizim saygıyla karşıladığımız bir karar. Bunun uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz, çünkü enflasyonu biraz kontrol altına alırlarsa faizler düşecek. Para her halükarda güvenli liman arar, güvenli yatırım alanı arar. Dolayısıyla bizim bu güveni bugün için olmasa da yarın için tesis etmemiz gerekir. Bu kararın alınma şekli bizce doğru, ama bizi sıkıntıya sokacak. Dediğim gibi hem yatırım yapacak arkadaşlarımızın yatırımlarını engelleyecek, ya da azaltacak, ya da öteleyecekler. Ama asıl önemlisi ithal malların daha rahat satılabiliyor olması olacak ki bu da bizim cari açığımızda olumsuz etkiler ortaya çıkaracak" dedi.

Konuşmasının devamında birlik beraberlik mesajı veren Balcıoğlu, "Şimdi ihraç ettiğimiz malların zaten bir kısmını biz ithal ediyoruz. Öyle düşünürsek çok garip kötü bir şey yok. Bizim Kahramanmaraş'ta 2 ana sektörümüz var. Bunlar bilindiği üzere biri tekstil, diğeri metal mutfak eşyası. Tekstilde pamuğun çoğunu Amerika'dan alıyoruz. Paslanmaz çeliği de ithal ediyoruz. Bunlar için de ciddi döviz ödüyoruz. Dolayısıyla o ödediğimiz dövizin düşmesi bizim için iyi ama sattığımız malların da fiyatı düşecek. Hammadde ve işçilikteki artışlara karşın dövizin düşmesiyle yurt dışından gelecek ürünler de rekabetimizi engelleyecek. Ama dediğim gibi bunun uzun süreceğini zannetmiyoruz. Yakın zamanda olacak ve bunun amacının da enflasyonu düşürmek olduğunu biliyoruz, böyle düşünüyoruz. Dolayısıyla hep birlikte başaracağız, başarmanın yolu da birlik olmak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri... Başkan Balcıoğlu: Güven tesis etmeliyiz

Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası, Merkez Bankası, Yatırım, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Başkan Balcıoğlu: 'Güven tesis etmeliyiz' - Son Dakika Ekonomi


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