AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Arzu Bendeş, şehit ve gazi aileleri ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Arzu Bendeş ve birim üyeleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Ailelerle sohbet edilirken, günün anlam ve önemine dair, dilek ve temennilerde bulunuldu. Bendeş, "Hain FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016'da milletin egemenliğine darbe vurmak istemiş, Türk halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara meydanlara çıkarak Türkün şanlı üniforması altındaki FETÖ'cü teröristlerin maskesini alaşağı etmiştir. Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor. Ailelerine sabırlar diliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE