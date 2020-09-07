Son dakika haberleri | Başkan Beyoğlu: "Tehditler bizi yıldıramaz"
Son dakika habere göre Terör örgütü PKK, Bağlar Belediyesine ait zabıta servis aracının yakılmasına ilişkin hain saldırıyı üstlendi.
Terör örgütü PKK, Bağlar Belediyesine ait zabıta servis aracının yakılmasına ilişkin hain saldırıyı üstlendi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tehditlerin kendilerini yıldırmayacağını söyledi.
Terör örgütü PKK'ya yakın bir haber sitesinde yer alan açıklamada hain saldırının örgütün şehir yapılanması tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye araçlarına yönelik saldırılar ile halka yapılan hizmetlerin doğrudan hedef alındığını belirterek hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden yola devam edeceklerini ifade etti. Başkan Beyoğlu, "Saldırıyı lanetleyerek bize destek olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür saldırılar ile gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koyanlar bizi asla yıldıramaz. Her yerde hizmete devam edeceğiz. Devletimizin ilgili birimleri gereğini yapacaklardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hizmet yolunda milletimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı Son dakika: Mardin'de zincirleme trafik kazası: 6 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak