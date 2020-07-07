Son dakika haberleri... Başkan Bilgin Kurbanını Hayatağacı Derneğine bağışladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Bilgin Kurbanını Hayatağacı Derneğine bağışladı

Son dakika güncel haberine göre Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurban vekaletini, Sivas'ta ki ihtiyaç sahiplerinin yararına Hayat Ağacı Derneğine verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurban vekaletini, Sivas'ta ki ihtiyaç sahiplerinin yararına Hayat Ağacı Derneğine verdi.

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Hayat Ağacı Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vekaletle Kurban' kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Hayat Ağacı Derneği vasıtasıyla kesilen kurbanlar, Gıda Bankasından alışveriş yapan vatandaşlara limit dışı olarak dağıtılıyor. Kurbanını Hayatağacı Derneğine bağışlayan başkan Bilgin, 2020 yılı için Hayat Ağacı ve Gıda Bankası kurban hisse bedelinin 1600 TL olduğunu ifade ederek başvuruların 28 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.


Hayat Ağacı Derneğinin, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankası vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine market ortamında ulaştırdığını ifade eden Bilgin, "Hayat Ağacı Derneği'nde Vekaletle Kurban Kampanyası bu yılda devam ediyor. Öncelikle tüm hemşerilerimizin gelecek Kurban Bayramı mübarek olsun. Sivas Belediyesi olarak Hayat Ağacı Derneğimiz bünyesinde uzun yıllardır şeffaf ve oturmuş bir sistemle vekaletle kurban kesmek isteyen hemşerilerimizin kurbanlarını keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını uzun yıllardır yapıyoruz. Bu yıl da Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığıyla vekaletle kurban kesmek isteyen hemşerilerimizin kurbanlarını keseceğiz. Bu sene belirlenen büyükbaş kurban hisse bedelimiz 1600 TL. Hemşerilerimiz bu ücreti banka yoluyla veya bizzat Hayat Ağacı Derneğimize uğrayarak ödedikleri takdirde kendi adlarına sağlıklı, seçilmiş, şartlara uygun kurbanlıklarımızı sağlıklı ortamda keserek ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Yine ayriyeten 5 kg eti de bayramın ikinci gününden itibaren isteyen hisse sahiplerimiz gelip Hayat Ağacı Derneğinden kendileri alabilirler." dedi.


Zor günlerden geçildiğini ifade eden Bilgin, "Pandemi dolayısıyla sosyal mesafenin önem arz ettiği şu günlerde hemşerilerimizden ricamız güvenilir bir şekilde sağlıklı bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere vekaleten kurban bağışlarını Hayat Ağacı Derneğine yapmaları. Kurbanın temel öğesi paylaşmak olan kurban ibadetini Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla yerine getirmek isteyen hemşerilerimiz bugüne kadar olduğu gibi bu senede kalpleri mutmain bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirmiş olacaklar. Kurban bağış kabullerimiz 2 Temmuz itibariyle başladığını ve 28 Temmuz saat 17.00'a kadar devam edeceğini duyurmak istiyorum. Alan elle veren eli buluşturmayı amaçlayan Hayat Ağacı Derneğimiz hayır sahiplerinin hisse bağışları sayesinde ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankası'ndan yaptıkları alışveriş limitlerinin dışında her ay et alabilmektediler" dedi. - SİVAS

Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Başkan Bilgin Kurbanını Hayatağacı Derneğine bağışladı - Son Dakika
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