- Başkan bire dört kazandırdı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılık projeleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Kentte, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle dağıtılan toplam 4 bin kaz, 14 bine ulaştı. Kaz çiftliklerinin kapasitesi bir yılda 4 kat arttı.

Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve et-süt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in projeleri meyvelerini verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında geçen yıl Ağustos ayında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtımı gerçekleşti. Kısa sürede bölgeye uyum sağlayan kazlar, çiftçilerin yaptığı üretimle, bir yılda 14 bin rakamına ulaştı. Çiftlik kapasiteleri de 3.5 kat arttı.

İşletme kapasiteleri bir yılda 4 kat arttı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kısa sürede alınan etkili sonuçtan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Dağıtılan kazların vatandaşlara yeni bir gelir kaynağı oluşturduğunu belirten Başkan Güler, "Fındığın yanında, tarım ve hayvancılıkla da öne çıkmak istiyoruz. Geçen yıl Ağustos ayında 4 bin kaz dağıttık. Projemiz kısa sürede sonuç verdi. Dağıtılan kazlardan, tanesi 18 liradan 7 bin adet yumurta, tanesi 60 liradan 4 bin civciv satıldı. Her biri 250 lira olmak üzere 7 bin adet ise damızlık kaz yetiştirildi. Bir yılda 14 bin rakamına ulaştık. Bu çok büyük bir sayı" dedi.

Kaz yetiştiricileri Başkan Güler'e teşekkür etti

Altınordu ilçesinde, 200 kaz ile yetiştiriciliğe başlayan Mustafa Burak Kılıç, işletme kapasitesini bir yılda üç kat artırdığını söyledi. Kılıç yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 200 kaz ile yetiştiriciliğe başladım. Geçen yıl aldığımız kazlarla bu yıl kuluçka makinalarıyla ürettiğimiz kazlardan 600 kaz ürettik. Bunların bir kısmını etlik olarak yetiştiriyoruz. Bir kısmını da damızlık olarak ayırıp, gelecek yıllar için sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Şu an için sayımızı yerimiz kısıtlı olduğu için 2 bin rakamlarını hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

(MAK-SLH-Y)