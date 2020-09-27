Son dakika haberleri: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor

Bir son dakika haberine göre KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan ve daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam diyor.

Son dakika haberleri: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor, System.String[]

KORONAVİRÜS tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan ve daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam diyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sevkten kısa süre önce entübeden çıkartılan Başkan Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Başkan Böcek'in klinik seyri stabil olarak devam ediyor.

Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil seyretmektedir."


Son dakika haberleri: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor
Son dakika haberleri: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor

Muhittin Böcek, Koronavirüs, 17 Ağustos, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor - Son Dakika

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