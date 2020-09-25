Son dakika haberleri! Başkan Böcek Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Başkan Böcek Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi

Son dakika haberine göre Başkan Böcek Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden buyana tedavi gördüğü özel hastaneden bu gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Başkan Böcek Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden buyana tedavi gördüğü özel hastaneden bu gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Başkanın durumunun stabil olduğu ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

Başkan Böcek 17 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede izole altında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı. Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek 7 Eylül tarihinde aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Böcek'in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştı. Başkan Böcek, bir aydan fazla süredir yoğun bakın ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden bu gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Böcek'in tedavisinin bundan sonraki bölümünün burada devam edeceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " Başkanımızın yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik durumu stabil olarak seyretmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

Son dakika haberleri! Başkan Böcek Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi

Tıp Fakültesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Koronavirüs, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 00:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Başkan Böcek Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi - Son Dakika

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