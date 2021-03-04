Başkan Büyükklıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı çevrim içi düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, toplantıda gündeme dair önemli konuların ele aldığını belirtti.

Toplantı hakkında bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile video konferans yöntemi aracılığıyla gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan, geçtiğimiz salı günü yeni bir adım olan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamıştı. Bu toplantıda ise önümüzdeki hafta Ekonomik Reform Paketi'ni açıklayacağı müjdesini verdi. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.