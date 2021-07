Son dakika haberleri... Başkan Cabbar'dan şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Kurban Bayramı dolayısıyla Develi'de yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şehitlerin, milletin kalbinde her zaman müstesna bir yeri olduğunu belirten Başkan Cabbar, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak, bizlerin vefa borcudur. Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Şehitlerimizden geride kalan anne, baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin bizlere en kutsal emaneti olarak tüm imkanlarımızla her zaman yanlarındayız. Pandemi nedeniyle uzun zamandır ziyaret edemediğimiz şehit ailelerimizi ziyaret ettik" dedi.

Cabbar, "Şehitlerimizin ailelerine rabbimden bir kez daha sabırlar diliyorum. Üzerinde yaşadığımız toprak, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, tüm şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ