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Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı

20.06.2021 16:15
Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Şehzadeler Belediyesi, Babalar Günü'nde şehit babalarını unutmadı.

Şehzadeler Belediyesi, Babalar Günü'nde şehit babalarını unutmadı. Şehzadeler ilçesindeki 31 şehit babasını ziyaret eden belediye görevlileri, şehit babalarına belediyenin hediyelerini ulaştırarak günlerini kutladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de şehit babaları Şefik Öz ve Mehmet Sarıçalı'yı evlerinde ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı.

Babalar Günü'nde şehit babalarını unutmayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, şehit babaları Şefik Öz ve Mehmet Sarıçalı'yı evlerinde ziyaret ederek, günlerini kutladı. Başkan Çelik'in ilk ziyareti Mart 2016'da Diyarbakır Sur'da görevli iken şehit düşen Uzman Çavuş Vedat Öz'ün babası Şefik Öz'e oldu. Şehit babası Şefik Öz ve aile üyeleri ile bir araya gelen Başkan Çelik, bir süre sohbet etti. Şehit Vedat Öz'ün ruhuna Kur'an-ı Kerim okunup, duaların edildiği ziyarette, Başkan Çelik şehit babası Şefik Öz'e ay yıldızlı şanlı Türk bayrağı ile özel olarak yaptırılan ve şehitleri simgeleyen bir saat hediye etti. Baba Öz ve aile üyeleri, Başkan Çelik'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti ve ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Başkan Çelik'in bir sonraki durağı 2000 yılında Şanlıurfa Birecik'te görevli iken bir hücre evine yapılan operasyonda şehit düşen şehit Komiser Ali Osman Sarıçalı'nın babası Mehmet Sarıçalı'nın evi oldu. Şehit babası Mehmet Sarıçalı ile bir araya gelen Başkan Çelik, şehit babası ile bir süre sohbet etti ve Babalar Günü'nü kutladı. Başkan Çelik yaptığı açıklamada, "Makamların en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin babalarını bu anlamlı günde yalnız bırakmak istemedik. Onlarla bir araya gelerek, evlatlarının yokluğunu hissettirmeyelim istedik. Şehitlerimizin yakınları, şehitlerimizin bize birer emanetidir. Bizler de bu emanetlere gereken özen ve hassasiyeti göstermekte bir an bile tereddüt göstermedik, göstermeyeceğiz." dedi.

Şehit Komiser Ali Osman Sarıçalı'nın ruhuna Kur'an okunup duaların edildiği ziyarette Başkan Çelik şehit babası Mehmet Sarıçalı'ya ziyaretinin anısına şanlı Türk bayrağı ve şehitleri simgeleyen bir saat hediye etti.

31 şehit ailesi ziyaret edildi

Öte yandan belediye görevlileri Şehzadeler ilçesinde bulunan 31 şehit babasını adreslerinde ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutladı, Başkan Çelik'in selam ve iyi dileklerini ileterek belediyenin hediyelerini teslim etti.

Evdeki babalar da unutulmadı

Şehzadeler Belediyesi, Babalar Günü'nde pandemi nedeniyle evde olan babalar için de bir etkinlik düzenledi. Şehzadeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın içinde bulunduğu bir araç, Şehzadeler'in sokaklarını dolaşarak canlı müzik yaptı ve evdeki babaların Babalar Gününü kutladı. Yerel sanatçıların desteklenmesi amacıyla da gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. - MANİSA

Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı
Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı
Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı
Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı
Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı
Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı
Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı

Şehzadeler Belediyesi, Babalar Günü, Şehzadeler, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Başkan Çelik şehit babalarını Babalar Günü'nde yalnız bırakmadı - Son Dakika


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