Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi

22.11.2020 12:52
Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Şeyhbayram mahallesinde gerçekleşen değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizle bir ve beraber hareket ederek ilçemizin her mahallesini güzelleştiriyoruz" dedi.

Şeyhbayram mahallesinde gerçekleşen değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizle bir ve beraber hareket ederek ilçemizin her mahallesini güzelleştiriyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli ve muhtarlarla birlikte kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme, sıcak asfalt serimi ve aydınlatma çalışmalarını inceledi.

Şeyhbayram Mahalle Muhtarı Mustafa Canberk ile Zaviye Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş, mahallelerinde gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

"Başkanımızı seviyoruz ve destekliyoruz"

Mahallede yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik eden Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, " Akademik kariyeri olan Yüksek İnşaat Mühendisi Sayın Mehmet Çınar Başkanımızın Malatya'mızın güzelleşmesine, kentimizin en büyük mahallelerinden olan Şeyhbayram ve Zaviye mahallelerimizin daha güzel hale getirilmesi hususunda gösterdiği özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Mahalle sakinlerimiz memnun, Vakıf olarak ta Başkanımızı canı gönülden kutluyoruz ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir ve beraber hareket ederek sağlam ve kalıcı yatırımların altına imza atıyoruz"

İnsan odaklı yatırımlarıyla Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarını güzelleştirip daha değerli hale getirmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bizler hemşerilerimizle bir ve beraber harekete diyoruz, insan odaklı hizmetlerimiz ve yatırımlarımızla bir yandan ilçemizi baştan aşağıya inşa ederken diğer taraftan gönüller kazanıyoruz. Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Genel Başkanımız Sayın Hasan Meşeli'ye ve Mahalle Muhtarlarımıza çalışmalarımıza verdikleri güç ve destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi ' Bir Olacağız, İri Olacağız ve Diri Olacağız'. Bizler ilçemize bu düsturdan yola çıkarak hizmet ediyoruz. Zaviye mahallemizde ki Buhara Camimizin çevre düzenleme, aydınlatma, yeşillendirme ve caminin etrafını açmayla ilgili çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik, mahalle sakinlerimizde bu hizmetleri beğendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz camimizin etrafının açılıp daha ferah bir görüntüye kavuşmasından sonra yine bu bölgenin kaldırımlarını yenileme, kilit taşı döşeme ve yollarının daha konforlu ve akıcı hale gelmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Alt yapısı tamamlanan buradaki yolumuzu tam kaplamalı sıcak asfalt ile daha nezih bir görüntüye ulaştırdık. Bu çalışmaların neticesinde ilçemizin en kalabalık bölgelerinden olan Zaviye ve Şeyhbayram mahallelerimizde ki yaşam kalitesini yükseltmiş oluyoruz. Kaliteli yolları, modern yürüyüş yolları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleriyle bu bölgemizin hüviyetini değiştirdik. Çalışmalarımız esnasında hoşgörü, sabır ve anlayışını ekiplerimizden esirgemeyen mahalle sakinlerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri seven, güvenen hemşerilerimize ne yapsak azdır. Bizler titiz ve planlı çalışıyoruz, hizmetlerimizin sağlam, kaliteli ve kalıcılık seviyesinin güçlü olmasına büyük özen gösteriyoruz. Diğer yaşam alanlarımızda olduğu gibi Zaviye ve Şeyhbayram mahallelerimizde de gerçekleşen dönüşüm hizmetlerimizi uzun yıllar bölgemize hizmet edecek şekilde sağlam ve mukavemetli bir şekilde gerçeğe dönüştürdük. Kentimizi güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti göstermektedir. Bizler bir ve beraber hareket ederek daha güzel hizmetler ve yatırımların altına hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi
Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi
Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi

Hasan Meşeli, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Yaşlı kadını domuz bağı ile öldürüp çuvala koyan canilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı Ortaöğretim KPSS bugün başladı: Geç kalanlar ve ehliyetle gelenler sınava alınmadı         
12:01
Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor         
11:55
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak         
11:07
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor         
21:53
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 13:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Başkan Çınar, dönüşüm yatırımlarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei