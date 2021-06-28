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Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar: "Ahievran, kentsel dönüşümle yeni yüze kavuşacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar: "Ahievran, kentsel dönüşümle yeni yüze kavuşacak"

28.06.2021 00:57
Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar:

Son dakika haber... Sahada yerinde çözüm üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski binaların yıkımının devam ettiği Ahievran Mahallesi'nde saha incelemesinde bulundu.

Sahada yerinde çözüm üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski binaların yıkımının devam ettiği Ahievran Mahallesi'nde saha incelemesinde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi'nin kentsel dönüşümle yeni yüze kavuşacağını ve daha da güzelleşeceğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesindeki çalışmaları yerinde kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, adım adım gezerek, mahalle sakinleriyle hasbihal etti. Kocasinan'ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilikte en iyi örneklerini sahada sergilediklerini belirterek, bölge sakinlerinin beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini söyledi. Dönüşümle mutlu ve huzurlu yuvalar inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli hemşehrilerim, Ahievran kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılması gereken eski yapılarda birer birer yıkım işlemi gerçekleştirilmektedir. Eski binalar yıkılarak, dönüşüm kapsamında olması gereken donatılarla taçlandıracağız. Burada devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni yapılacak konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edip, Ahievran' ı yeni yüzüyle Kayseri'mize ve Kocasinan'ımıza kazandıracağız. Çalışmalar tamamlandığında herkesin daha mutlu ve daha huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Kocasinan'ı inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, 'İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın' felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri'de yaşaması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mahallede bulunan eski yapıların Kocasinan Belediyesi tarafından yıkılmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, mahallenin çehresini değiştirme çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar: Ahievran, kentsel dönüşümle yeni yüze kavuşacak

Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar: 'Ahievran, kentsel dönüşümle yeni yüze kavuşacak' - Son Dakika


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