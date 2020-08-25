Son dakika haberleri! Başkan Çolakbayrakdar'dan korona virüs kurallarına büyük hassasiyet - Son Dakika

Son dakika haberleri! Başkan Çolakbayrakdar'dan korona virüs kurallarına büyük hassasiyet

Son dakika haberlerine göre Koronavirüs (Kovid-19) salgının görülmesinin ardından yaptığı hizmetlerle ve açıklamalarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son olarak vatandaşların yoğun olduğu semt pazarını ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.

Son dakika haberleri! Başkan Çolakbayrakdar'dan korona virüs kurallarına büyük hassasiyet, System.String[]

Koronavirüs (Kovid-19) salgının görülmesinin ardından yaptığı hizmetlerle ve açıklamalarıyla dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son olarak vatandaşların yoğun olduğu semt pazarını ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, bu süreçte sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğunu vurguladı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki semt pazar yerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, her türlü tedbirleri en üst seviyede aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: "Özellikle koronavirüs salgını ile birlikte vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı pazar yerleri gibi almış olduğumuz tedbirleri ve kuralları yerinde inceliyoruz. Bu noktada gerek alışveriş yapan hemşehrilerimiz gerekse esnafımız, kurallara uyma noktasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki; almış olduğumuz tedbirler, toplum sağlığı için değerlidir. Son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle tedbirlere daha fazla riayet edilmesi ve hassasiyet gösterilmesi son derece önemlidir. Hemşerilerimizden ricamız; sosyal mesafeye, maske ve temizliğe daha fazlaca titizlik göstermeleridir. Bu alacağımız tedbirler, virüsten en kısa sürede kurtulmamıza vesile olacaktır. Artık hayatımızın bir parçası haline gelen bu kuralları ihmal etmemek lazım. Bu vesileyle sosyal mesafe ve maske gibi konularda tüm uyarıları dikkate alarak, hassasiyet gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Alınan her tedbir, geleceğimiz için ailelerimiz için ve çocuklarımız için büyük önem taşıyor." diye noktaladı. - KAYSERİ

Ertuğrulgazi Mahallesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Koronavirüs, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Başkan Çolakbayrakdar'dan korona virüs kurallarına büyük hassasiyet - Son Dakika
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