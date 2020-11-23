Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz"

23.11.2020 00:57
Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar,

Son dakika gelişmesine göre Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin kadim sorunlarını, kentsel dönüşümle birer birer çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin kadim sorunlarını, kentsel dönüşümle birer birer çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çekti. Kentsel dönüşümle mutlu ve huzurlu yuvalar inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunduk. Kentsel dönüşümle bölgenin kadim sorunlarını birer birer çözebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bölgeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için yol, park, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılar kazandırıyoruz. Bu doğrultuda mahallemizdeki kesintiye uğramış yol aksını, imarsız yapıların yıkımıyla yol çalışmamız tamamlanmış olacak. Buraya bir de okul sözü vermiştik, inşallah seneye onu da tamamlayacağız. Çalışmalarımızla çevresiyle beraber daha yaşanabilir bir kent parçasını inşa etmiş olacağız. Bu ve buna benzer bütün mahallelerimizdeki ihtiyaçları birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar, "Projemiz tamamlandığında yeni konutları ve Kocasinan'a yakışır yeni çevresi ile Uğurevler çok daha güzel olacak" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, 'Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Bursa Valiliği, "Restoran bakan yardımcısı için açıldı" iddiasını yalanladı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu         
00:47
Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti         
23:47
Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
22:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı         
17:47
Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi         
16:58
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi         
13:36
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 01:12:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei