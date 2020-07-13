Son dakika haberleri... Başkan Ercan hafta sonu esnafla buluştu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Ercan hafta sonu esnafla buluştu

Bir son dakika haberine göre Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun mesaisine hafta sonu da devam ederek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun mesaisine hafta sonu da devam ederek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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Başkan Ercan, bu hafta sonunda Onur Caddesi, Lale Caddesi, Kutsal Sokak, Melek Sokak, Öncü Sokak, Meltem Sokak, Vatan ve Ankara Caddelerini gezdi. Esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Ercan, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Ercan, "Sincanımızın kıymetli esnafını ziyarete devam ediyoruz. Sokakta karşılaştığımız vatandaşlarımızla selamlaşarak, hasbihal ediyoruz. Her fırsatta esnafımız ve vatandaşlarımızla bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizim için çok önemli. Bizlere zaman ayıran ve iş yerlerinde misafir eden esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ercan, esnaf ve vatandaş sohbetlerinde yeni normalleşme ile birlikte uyulması gereken sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemine bir kez daha değinirken, yapımına başlanacak olan, devam eden ve tamamlanmış projelere ilişkin de merak edilenleri yanıtladı. Başkan Ercan, esnaf ziyaretlerinin ardından cübbesini giydi nikah törenlerinde mesaisine devam etti. - ANKARA

Murat Ercan, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Başkan Ercan hafta sonu esnafla buluştu - Son Dakika
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