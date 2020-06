Son dakika haberleri | Başkan Erdengi, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma teşkilatının 181. Yıl dönümünü kutladı.



Güzel yurdun güvenliğinin emaneti ve adaleti olan Türk jandarma teşkilatının 181.yılını kutladıklarını söyleyen Başkan Erdengi, "Atalarımızın emaneti bu güzel yurdu korumak için ant içen, bu vatan topraklarını, şanlı tarihimizi, bağımsızlık destanımızı her daim yaşatan, özgür vatanda şanlı ay yıldızımızı her daim dalgalansın diye bu emaneti koruyan kanun ordusu, adaletin bekçisi, bu yıkılmaz kalenin surları, düşmana dur diyen güvenliği, hainlerin cezası, zalimin karşısında adalet, vatanını seven milletine faydalı insanların ödülü, biz uyurken vatanı ve milleti koruyan kahramandır jandarma. Bu uğurda hayatını feda eden bir mezar taşında şehit diye ismi yazılı, vücudundan bir parça bırakarak, tarihin sayfalarında ismi kazılı tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anar jandarmamıza bu kutsal görevlerinde üstün başarılar dileriz" diye konuştu. - ADIYAMAN