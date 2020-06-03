Son dakika haberleri! Başkan Göktaş: "Aksaray nefes almaya devam edecek"
Son dakika haberleri: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bir banka arasında yapılan protokol ile oda üyelerine yönelik olarak hazırlanan nefes kredisinde Aksaray'a ilave 7 milyon TL kredi desteği sağlanacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bir banka arasında yapılan protokol ile oda üyelerine yönelik olarak hazırlanan nefes kredisinde Aksaray'a ilave 7 milyon TL kredi desteği sağlanacak.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz haftalar içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklanan ve odamız tarafından sağlanan kaynakla TOBB Nefes kredisi tutarı üyelerimiz tarafından kullanılmıştır. TOBB Başkanımızın Aksaray'a vermiş olduğu müjde kapsamında 7 Milyon TL'lik Kredi tutarı da üyelerimizin kullanımına sunuldu. Bu kapsamda üyelerimiz tarafından kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 7,5 olacaktır. Ayrıca program kapsamında kullandırılacak krediler 2020 yılında anapara ve faiz ödemesiz (6-8 ay süre), 2021 yılında aylık eşit taksit ödemelidir. Ödemeler 12 ay vade şeklinde olacaktır. Kredi, ödemesiz dönem sonunda başlamak üzere Aylık Eşit Taksitli şekilde geri ödenecektir. Bilinmesini istiyoruz ki, TOBB Nefes Kredisi, 25 milyonun altındaki işletmelerin başvuracağı bir kredidir. Bu kapsamda nefes kredisine başvurmak isteyen üyelerimiz odamızdan alacakları üye belgeleri ile bankaya başvurabileceklerdir. Ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında üyelerimiz isterlerse belgelerini odamıza gelmeden online olarak odamız web sitesinden de alabilirler. İlave 7 milyon TL'lik Nefes Kredisinin üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Aksaray iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz" dedi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:30 Kaynak: İHA
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