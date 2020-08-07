Son dakika haberleri... Başkan Gürün'den kültür ve tarım ziyaretleri - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Yörük Obaları Derneği ve EGET Vakfını ziyaret ederek kültür turizmi ve tarımsal projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Gürün, Yörük Obaları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelirken bu sene Koronavirüs nedeniyle yapılamayan Yörük Obaları Şenliğinin her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yine en büyük destekçisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi olacağını söyledi. Gürün, ayrıca yönetim kurulu üyeleriyle Muğla'nın kültürel öğelerinin deniz turizmine entegre edilerek yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Başkan Dr. Osman Gürün, Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm (EGET) Vakfını ziyaret etti. Burada vakfın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Gürün, vakfın faaliyet raporunu ve ürettiği ürünleri inceledi. Bu sene yapılan 3. Lavanta Hasat Şenliği hakkında bilgi alan Başkan Gürün, Vakıf kurucuları ile Muğla'da uygulanabilecek tarım ve hayvancılıkla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesinin yöresel ürünlerin kooperatifler aracılığıyla markalaşması konusunda uyguladığı çalışmaları takip ettiklerini belirten EGED Vakfı üyeleri bu konuda ve tarımsal üretimin desteklemesi konusundaki politikaları yakından takip ettiklerini ve bu çalışmalar nedeniyle memnun olduklarını belirttiler.

Bunun yanı sıra Başkan Gürün, bölge esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. - MUĞLA