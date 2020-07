Son dakika haberleri: Başkan Hüseyin Doğan: "Jandarma her zaman güvencemizdir" - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki yıldır görev yapan Jandarma Komutanı Teğmen Mukadder Demir, tayini sebebiyle vede ziyaretlerini başladı. Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'e veda ziyaretinde bulundu.

Jandarmanın her zaman toplumun güvencesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçemizde görev yapan jandarma ve Emniyet personeli ile daima uyum içerisinde çalışıyoruz. 2 yıldır ilçemizde görev yapan Jandarma Komutanı Teğmen Mukadder Demir, Üstteğmen rütbesine terfi ederek Afyon ilimize tayin olmuştur. Kendileri ile çalışmaktan her zaman onur duyduk. Özellikle Korona virüs döneminde ekibiyle birlikte köylerdeki vatandaşlarımıza vermiş oldukları hizmetler tekdire şayandır. İlçemize her alanda yapmış oldukları hizmet için kendilerine ve personeline teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA