Son dakika haberleri... Başkan Kaplan; "17 Eylül 161 demokrasinin yok sayıldığı gündür" - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 17 Eylül 1961'de idam edilen Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 59. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde doğup büyüyen Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 59. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeler yer aldı; "17 Eylül 1961 demokrasinin yok sayıldığı Türk demokrasi tarihinin kara lekesi olarak takvimlerdeki yerini alan o hazin o karanlık gün, Aydın için özellikle Koçarlımız için ayrı bir keder ayrı bir yürek yarası olmuştur. 17 Eylül 1961 tarihinde hemşehrimiz, merhum başvekilimiz Adnan Menderes, 16 Eylül 1961 tarihinde Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, İmralı Adası'nda idam edilerek şehit edilmişlerdir. Şahadetlerinin yıl dönümünde, üzüntülerini ilk gün ki acı ile yüreklerinde hisseden Koçarlılı hemşerileri olarak demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Çakırbeyli mahallemizde doğan, Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı gazisi, hemşehrimiz Adnan Menderes; 'yeter söz milletindir' diyerek cesur adımlarla çıktığı demokrasi yolunda başvekil olarak görev yaptığı 10 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdiği hizmetleri ile aziz milletimizin gönlünde hayırla yad edilmeye devam etmektedir. Bugün biz de şehit Başvekilimiz Sayın Adnan Menderes 'Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz' sözünden aldığımız düstur ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güç ve destek ile Adnan Menderes'in memleketi Koçarlımızı Menderesin anısına yakışır şekilde marka ilçe yapma yolunda yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu bağlamda, Aydın'ın yiğit evladı Merhum Menderes'in aziz hatırasını ölümsüzleştirmek adına Çakırbeyli Mahallemizde inşa edilen, bizim de Koçarlı Belediyesi olarak her türlü katkı ve desteği sağladığımız Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaştığımızın heyecanını ifade ediyor, aramızdan ayrılışının 59. yıl dönümünde Demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes'i, merhum Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu'yu, merhum Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ı ve vatanımız ve demokrasimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Koçarlılı hemşehrileri Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını asla unutmayacak, aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacaktır." - AYDIN