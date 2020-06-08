Son dakika haberleri! Başkan Kaya, "İncirliova'da çevre ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Başkan Kaya, "İncirliova'da çevre ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceğiz"

Son dakika habere göre Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'da temizlik ve çevre düzenlemesi işlerinin aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, "İncirliova'da çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Son dakika haberleri! Başkan Kaya,

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'da temizlik ve çevre düzenlemesi işlerinin aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, "İncirliova'da çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla belediye ekipleri, Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu çevresinde yabani ot arındırma, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi. Stadyum çevresi tamamen temizlenirken Başkan Kaya'nın katılımıyla bölgeye 150 adet fıstık çamı fidanı dikildi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kaya, "İlçemiz stadyumunun çevresindeki bu alanda belediyemiz ekiplerince hummalı bir temizlik ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. İncirliova'mıza yakışmayan kötü bir görüntü vardı. Bu alandan sadece bir römork cam şişe toplandı. Doğaya ve insanlarımıza zarar vermemek adına bu şişeler tek tek toplandı. Bu hafta Çevre Koruma Haftası. Yaşadığımız çevreyi koruma konusunda vatandaşlarımızın da bilinçli olması ve bize destek olması gerekiyor. Belediye olarak biz imkanlarımız ölçüşünde gerekli özeni gösteriyoruz. Ancak bu sadece belediyenin çabası ile olmaz. Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Doğayı korursak doğada bizi koruyacaktır'. Doğanın bu döngüsüne saygı göstermeliyiz" diye konuştu.


"İncirliova'da çevre kirliliğine izin vermeyeceğiz"


Korona virüs salgınının doğanın değerini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Başkan Kaya, "Bir azalma söz konusu ama tamamen bitmiş değil. Koronavirüs salgını da bize sağlıklı bir yaşam için doğanın değerini bir kez daha gösterdi. Sadece İncirliova için söylemiyorum tüm dünya, tüm insanlık yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıdır. Biz en azından İncirliova Belediyesi olarak kendi ilçemizde vatandaşlarımızın sağlığı için bu bilinçle hareket ediyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan cennet parçası İncirliovamızda çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini konuştu.


Başkan Kaya'ya çalışmaları denetlerken, Başkan Yardımcıları Feride Hülya Erginer, Mehmet Güler ve Ender Yeğen eşlik etti. - AYDIN

Aytekin Kaya, Ahmet Yaşar, İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 05:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Başkan Kaya, 'İncirliova'da çevre ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceğiz' - Son Dakika

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