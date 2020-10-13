Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya üzerinden çağrıda bulunduğu gençlerle yapımı yeni tamamlanan Kartepe Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda birlikte kulaç attı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya hesabından Köseköy Mahallesi Terzi Gölü Caddesi üzerinde Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzmek isteyen gençlerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Kocaman'a AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz'da eşlik etti. Yüzme öncesinde yüzme hocaları tarafından ısınma hareketleri yaptırıldı. Covid-19 tedbirlerine dikkat edilerek gerçekleşen etkinlikte gençlerle eğlenerek spor yaptı. Gençlerin havuz keyfine Belediye Başkanı Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz ile birlikte katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geleceğimiz olan gençlerle biraz eğlendik. Kıymetli evlatlarımızın gözlerinden ışıltı, yüzlerinden tebessüm, yüreklerinden umut eksik olmasın. Biz büyük bir aileyiz, eğlenmek, spor yapmak gençlerimizin hakkı. Kartepe gençliğine bu önemli tesisi kazandırarak armağan eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, şahsım ve tüm Kartepe halkı adına teşekkür ediyorum. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Kocaman ile keyifli, eğlenceli bir saat geçiren gençler mutluluklarını ifade ederken, "Mustafa Başkan iyi birine benziyordu ama yakından tanıyınca daha çok sevdik. Samimiyeti, enerjisi, gençliğe bakış açısı bizleri çok etkiledi ve mutlu etti. Bizim eğlencemize ortak olması ve bizlere bu imkanı sağlaması harikaydı. Hafızalarımızda unutulmaz bir anı olarak yerini aldı. İyi ki varsın, Mustafa Başkan" diye konuştular. - KOCAELİ