Son dakika haberleri... Başkan Köksal, "Alınan kararlar esnafı bir nebze de olsa rahatlatacak"

SESOB Başkanı Beşir Köksal, esnafa sağlanacak destek paketi hakkında açıklamalarda bulunarak, desteğin vatandaşı bir nebze rahatlatacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından salgın kapsamında esnafa sağlanan destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(SESOB) Başkanı Beşir Köksal'da pandemi sürecinde mağdur olan esnafa destek olunması yönünde alınan kararların esnafı sevindirdiğini söyledi. Başkan Köksal, alınan kararların esnafı bir nebze de olsa rahatlatacağını belirterek, "Pandemi sürecinden dolayı esnaf ve sanatkarlarımız Mart ayından itibaren zor bir süreç geçirmektedir. Bu süreçte hükümet tarafından bazı destekler oldu ama Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama zor durumda olan esnafımızı çok memnun etti. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği sağlanacak. Hibe şeklinde verilecek doğrudan esnaf bin TL destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edecek. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatılacak. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzatılacak. Belediyelerin mülkiyet veya tasarrufunda bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağlanacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan ülkede ilk kez böyle bir karar alındığını vurgulayan Köksal, kira yardımı ve hibe desteğinin özellikle mağdur olan küçük esnaf için büyük önem arz ettiğini ve kira stopaj desteğinin de sektörde sevinçle karşılandığını ifade etti. - SİVAS