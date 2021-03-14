Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş: "Fenerbahçe ile yapacağımız özel maçla stadımızın açılışını yapacağız" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş: "Fenerbahçe ile yapacağımız özel maçla stadımızın açılışını yapacağız"

14.03.2021 14:42
Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş:

Son dakika haberler... Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, devraldıkları 25 bin kişilik stadyumun açılışını milli maç arasında Fenerbahçe ile yapacakları hazırlık maçı ile yapacaklarını söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, devraldıkları 25 bin kişilik stadyumun açılışını milli maç arasında Fenerbahçe ile yapacakları hazırlık maçı ile yapacaklarını söyledi. Başkan Savaş, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile fikir birliğimiz var" dedi.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, stadyumun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugüne kadar stadı bu duruma getiren herkese teşekkür ediyorum. Hatayspor'un çok eksiği vardı. 7 yıl önce atılan temelle stadımız bitmiş oldu. Asansör takım gibi 2. ve 3. Lig'de dolaşan sırtında bir sürü ekonomik kambur bulunan, borçtan kurtulamayan Hatayspor bugün Süper Lig'de ilk 5'te oynayacak pozisyona geldi" dedi.

Başkan Savaş Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüklerini ve stadyumun açılış maçı için fikir birliğine vardıklarını da belirterek "Çalışmalarımız var, 27 Mart'ta milli maç arasında Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak için. Hem Ali Koç hem de biz çalışmalar yapıyoruz. Başkan Ali Koç ile fikir birliğimiz var. Herhangi bir aksilik veya anormal bir durum olmazsa 27 Mart'ta Fenerbahçe ile Hatayspor, stadımızın açılışında buluşacak" diye konuştu. - HATAY

Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş: Fenerbahçe ile yapacağımız özel maçla stadımızın açılışını yapacağız
Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş: Fenerbahçe ile yapacağımız özel maçla stadımızın açılışını yapacağız
Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş: Fenerbahçe ile yapacağımız özel maçla stadımızın açılışını yapacağız
Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş: Fenerbahçe ile yapacağımız özel maçla stadımızın açılışını yapacağız
Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş: Fenerbahçe ile yapacağımız özel maçla stadımızın açılışını yapacağız

Lütfü Savaş, Fenerbahçe, Hatayspor, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Başkan Lütfü Savaş: 'Fenerbahçe ile yapacağımız özel maçla stadımızın açılışını yapacağız' - Son Dakika Spor


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