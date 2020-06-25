Son dakika haberleri... Başkan Özöncel'den uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Özöncel'den uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele açıklaması

Son dakika haberleri... Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Gününde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Gününde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

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Yeşilay'ın 100'üncü yılında da uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleyi kesintisiz çok boyutlu sürdürdüğünü vurgulayan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, "Uyuşturucu maddelerin kullanımı, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyor. Özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitim programı ve okulda bağımlılığa müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi ve gençlerimizde farkındalığın oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca ülke çapında ve uluslararası alanda düzenlediğimiz yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz. Her yaş grubundan, bağımlı bireylerin bireysel mücadelelerine destek olmak için YEDAM'lar ile rehabilitasyon desteği veriyoruz. Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz" dedi.

Özöncel, "Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bağımlılığı bulunan danışanlara ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra, sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alınabiliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Başkan Özöncel'den uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele açıklaması - Son Dakika

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