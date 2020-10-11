Son dakika haberleri | Başkan Şahin'ler, açılışa katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Başkan Şahin'ler, açılışa katıldı

11.10.2020 15:07
Son dakika haberleri | Başkan Şahin'ler, açılışa katıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nde faaliyete giren bir restoran açılışına katıldılar.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nde faaliyete giren bir restoran açılışına katıldılar.

Kurdeleyi keserek iş yeri sahibi Cihan Şimşek'e 'hayırlı olsun' temennilerinde bulunan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, açılış sonrası ilçe esnafı ve halkı ile bir araya geldi. Restoranın açılışı kentteki protokolü bir araya getirdi.

Açılışa kaymakam ve belediye başkanlarının yanı sıra, ilçe başkanları, meclis üyeleri, partililer, Osmaneli halkı ve çok sayıda davetli katıldı. - BİLECİK

Son dakika haberleri | Başkan Şahin'ler, açılışa katıldı
Son dakika haberleri | Başkan Şahin'ler, açılışa katıldı
Son dakika haberleri | Başkan Şahin'ler, açılışa katıldı

Semih Şahin, Yüksel Ünal, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Başkan Şahin'ler, açılışa katıldı - Son Dakika

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