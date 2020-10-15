Son dakika haberleri... Başkan Savaş: "Sabotajlara karşı uyanık olalım" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Savaş: "Sabotajlara karşı uyanık olalım"

15.10.2020 16:09
Son dakika haberleri... Başkan Savaş:

Son dakika gelişmesine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "Bundan sonraki süreç içerisinde gerek ülkemizin gerekse şehrimizin karışması için yapılan sabotajlara karşı hepimizin uyanık olması lazım" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "Bundan sonraki süreç içerisinde gerek ülkemizin gerekse şehrimizin karışması için yapılan sabotajlara karşı hepimizin uyanık olması lazım" dedi.

Başkan Savaş, Belen ve Arsuz ilçelerindeki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Lütfü Savaş'a Belen incelemelerinde Belen Belediyesi Başkanı İbrahim Gül, Arsuz incelemesinde de Arsuz Belediyesi Başkanı Asaf Güven eşlik etti. Yangından zarar gören vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Savaş sorunları ve istekleri dinledi.

Yangın süresince ekiplerin büyük mücadele örneği sergilediğini belirten Başkan Savaş, "Hatay'ımıza geçmiş olsun. Gerçekten de çok büyük bir bela ile karşılaştık. Çok şükür bu beladan ufak sıyrıklarla kurtulmuş olduk. Bazı fabrikalarda ve evlerimizde hasarlar oldu. Ormanlarımız yandı ve ormanlarımızın içindeki canlıları kaybettik ama insanlarımıza çok şükür hiçbir şey olmadı. İnsanlarımız ile birlikte besledikleri hayvanları da kurtardık. Yangın şu anda tamamen söndü. Yangının söndükten sonra yaralarımızı sarmamız için gerek valiliğimiz ve biz koordineli bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Valilik, Büyükşehir ve diğer belediyelerin ellerinden geleni yapacağını vurgulayan Başkan Savaş, "Hemşehrilerimizin bu mağduriyetini minimum seviyeye çekmeye gayret edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreç içerisinde gerek ülkemizin gerekse şehrimizin karışması için yapılan sabotajlara karşı hepimizin uyanık olması lazım. Şehrimizin ve ülkemizin bütünlüğünü bozmaya çalışan herkese karşı dimdik ayakta birbirimize sarılarak duruşumuzu devam ettirerek ülkemize ve Hatay'ımız üzerinde emelleri olanlara karşı duruşumuzla bütün bu sıkıntıları gidereceğimize hep birlikte inanalım. Bundan sonraki süreç içinde de birbirimize sarılmaya devam edelim. İnşallah bu sıkıntılı günleri hızlı bir şekilde aşacağız" diye konuştu.

Başkan Savaş, yangın bölgesindeki incelemelerini tamamlayarak alandan ayrıldı. - HATAY

Son dakika haberleri... Başkan Savaş: Sabotajlara karşı uyanık olalım
Son dakika haberleri... Başkan Savaş: Sabotajlara karşı uyanık olalım
Son dakika haberleri... Başkan Savaş: Sabotajlara karşı uyanık olalım
Son dakika haberleri... Başkan Savaş: Sabotajlara karşı uyanık olalım
Son dakika haberleri... Başkan Savaş: Sabotajlara karşı uyanık olalım
Son dakika haberleri... Başkan Savaş: Sabotajlara karşı uyanık olalım
Son dakika haberleri... Başkan Savaş: Sabotajlara karşı uyanık olalım

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Lütfü Savaş, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Başkan Savaş: 'Sabotajlara karşı uyanık olalım' - Son Dakika

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