Son dakika haberleri: Başkan Seçer bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başkan Seçer bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret etti

13.05.2021 17:28
Son dakika haberleri: Başkan Seçer bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret etti, System.String[]

Son dakika haberleri: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı Şehitliği ile Tarsus Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, şehit aileleri ve yakınlarının bayramını kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı Şehitliği ile Tarsus Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, şehit aileleri ve yakınlarının bayramını kutladı.

Mersin Şehitliği ve Tarsus Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından şehit aileleri ve yakınlarının çocuklarına oyuncak ve şeker dağıtıldı. Ayrıca girişte Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından su, lokum, şeker ve kolonya ikram edildi. Başkan Seçer, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Olağanüstü koşullarda, pandemi sürecinde bir bayram kutlamaya çalışıyoruz. Buruk kutluyoruz. İnsanlar sevdikleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, evlatlarıyla kucaklaşamıyor. Umut ediyorum bu bayram bir an önce tüm dünyada artık normalleşmeye, sağlıklı bir hayat sürecine evrilmemize vesile olur" dedi.

"Bu illetten kurtulmanın en temel yolu bir an önce aşılama yapılması"

Korona virüsle mücadelede aşılamanın önemine dikkat çeken Seçer, "Elbette ki sadece dualar yeterli kalmıyor. Bunun yanında bu süreci noktalayacak bazı çalışmaları yapmak da yöneticilere düşüyor. merkezi yönetime, yerel yönetimlere. Herkes elinden geleni yapıyor. Eksik ya da yeterli ama eksik olan tarafları da var. Bu illetten kurtulmanın en temel yolu bir an önce nüfusun büyük bir yoğunluğunu, özellikle risk altında olan yaş gruplarının aşılanması. Bunun artık eğilecek, bükülecek tarafı yok. Kapanma, kapanma süresinin uzaması, insanları evlerine hapsetme. Bunlar farklı yan etkileri de beraberinde getiriyor. Başta ekonomik yan etkileri, diğer taraftan psikolojik yan etkileri. Bütün bunları hesap ettiğiniz zaman tek çare var; yani aşılama yapacaksınız, ne yapacaksanız yapacaksınız. Hiçbir gerekçenin arkasına sığınmayacaksınız. Bunun kaynağını oluşturacaksınız, bulacaksınız, anlaşacaksınız, getireceksiniz. Bir kere bunu söylemek lazım. Bu önemli çünkü. Hakikaten bir yılı aşkın bir süredir bununla boğuşuyoruz. Nereye kadar bu insanlar bunun altından kalkacak? Buna bakmak lazım" dedi.

"Aziz şehitlerimizin sayesinde bu vatan kurulmuş"

Her şeye rağmen yaşamın devam ettiğini vurgulayan Seçer, "Bugün Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz ve burada Akbelen Mezarlığı'nda şehitliğimizdeyiz. Burada şehit ailelerimiz vardı. Onlarla beraber bir müddet zaman geçirdik, Kur'an dinledik, onlarla sohbet ettik, şehitlerimizin mekanlarına, mezarlarına çiçek bıraktık. Aziz şehitlerimizin sayesinde bu vatan kurulmuş. Büyük mücadelelerle, büyük bedeller ödeyerek bu toplum bu güzel ülkede yaşama imkanı buluyor. Bunlardan elbette ki bizler de bazı çıkarımlar yapmak zorundayız. Bu ülkeyi korumalıyız, bu ülkeyi sevmeliyiz, her şeyden öte görmeliyiz. Bunun için çalışıyoruz. Bunu da halkımızın bilmesini istiyorum. Dilimden dökülen bu sözcüklerin kalbimden, yüreğimden geldiğini bilmelerini istiyorum. Tabi daha güzel günler olacak. Bunun umuduyla, bunun azmiyle, bunun enerjisiyle de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, bayram sürecinde her yerin kapalı olduğunu fakat olası sorunlara müdahale edecek Büyükşehir Belediyesi birimlerinin çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, itfaiye, MESKİ ve sağlık gibi birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Seçer, "Vatandaşlarımız bir sorun yaşamaları durumunda Alo 185 Çağrı Merkezi TEKSİN birimimizi arayarak, gerekli mesajlarını bırakabilirler. Arkadaşlarımız oradan derhal müdahale edeceklerdir. Çok teşekkür ediyorum. Bugün her şeye rağmen bayram. Kutsal bir gün. Tekrar tekrar hemşehrilerimizin, tüm yurttaşlarımızın bayramını kutluyorum. İnşallah gelecek günler bu günlerden çok daha sağlıklı olacak, çok daha özgür olacak, çok daha güzel olacak. Sevdiklerimizle buluşacağız. Her taraf gülücüklerle dolu olsun. Bunu diliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Son dakika haberleri: Başkan Seçer bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret etti
Son dakika haberleri: Başkan Seçer bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Başkan Seçer bayramın birinci gününde şehitliği ziyaret etti - Son Dakika


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