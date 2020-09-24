Son dakika haberleri... Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu

Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadınlar Basketbol Bölgesel 2. Liginde bu yıl Büyükşehir Belediyesini temsil edecek olan Kadın Basketbol Takımını ağırladı.

Son dakika haberleri... Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadınlar Basketbol Bölgesel 2. Liginde bu yıl Büyükşehir Belediyesini temsil edecek olan Kadın Basketbol Takımını ağırladı. Genç sporcular, Başkan Seçer'i müsabakalarına davet edip, forma hediye etti.

Kadınlar Basketbol Bölgesel 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı sporcuları, Başkan Seçer'i ziyaret etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur ve takım antrenörleri de katıldı.

"Yeni dönemde kendi anlayışımıza göre sıfırdan bir yapı oluşturalım dedik"

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, göreve geldikten sonra spor alanında yeni bir oluşum içerisine girdiklerini belirterek, "Daha önce belediyemizin bir spor kulübü vardı. Ama biz farklı bir yöntem tercih ettik. Her şeye sıfırdan başlayalım. Açıkçası geriden gelen sorunları da üstümüze almak istemedik. Farklı bir anlayışla farklı bir oluşum olmuş. O dönemde de hizmet edenlerin eline sağlık ama biz yeni dönemde kendi anlayışımıza göre sıfırdan, günahlarımızla sevaplarımızla kendimize göre bir yapı oluşturalım dedik ve buna başladık. İnşallah Mersin adına, spor adına güzel işler yapacağız" dedi.

"Çok sayıda sporcunun Büyükşehir'in Spor Kulübü'nde mücadele etmesini arzu ederiz"

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şu an 23 branş ve 342 sporcunun bulunduğunu belirtti. Sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Seçer, "Bu yıl da sizler Bölgesel Ligde mücadele edeceksiniz. Voleybol ve hentbolda kızlarımız 2. Ligde mücadele edecek. Basketbol erkek takımımız da bu yıl 2. Ligde mücadele edecek. Sporcu sayısını artırmak isteriz. Branş aynı sayıda kalsa bile ya da ilave branşlar da olabilir, çok sayıda sporcunun Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde mücadele etmesini arzu ederiz. Mersin büyük bir yer. Son dönemlerde de cazibe merkezi. Bunu görüyorum ve mutlu oluyorum. Hem spor kenti olsun istiyoruz hem kültür kenti olsun istiyoruz dedik ve bu yolda da kısa sürede çok mesafe alındı" diye konuştu.

"Modern toplumlar vatandaşlarına her alanda fırsat eşitliği sağlar"

"Kır Çiçekleri Projesi"nden de bahseden Seçer, 60 öğrenciyi kapsayan bu projeyle iyi bir sporcu, genç bir birey yetiştirmeyi ve kaliteli eğitim almalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Seçer, bu çalışmayla fırsat eşitliği sağlamak istediklerini de belirtti. Kırsalda yaşayan yetenekli bir çocuğun kent merkezindeki bir çocukla eşit imkanlardan yararlanmasını önemsediklerini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"Bu sporcularımız kırsal mahallelerden yani eski statüsüyle köylerden bizlere katılacak. Bunun anlamı şu, modern toplumlar, demokrasiler, insan haklarını, hukuk devletini önceleyen toplumlar, vatandaşlarına her alanda fırsat eşitliği sağlar. Eğitimde fırsat eşitliği. Bizim dershanelerimiz var biliyorsunuz. Bedel ödemeden 4 binin üzerinde öğrenci geçen yıl üniversitelere hazırlandı. Belki ailelerine bu yükü verselerdi ortalama 15 bin TL her bir aileye yük olacaktı ama bunları biz üstlendik. Toplumun bu tip ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Fırsat eşitliği dediğimiz bu. Yani varsıl bir ailenin çocuğu da o eğitim kurumuna gitsin ama yoksul bir ailenin çocuğu da devletin katkılarıyla o eğitim kurumuna gidebilsin. Kır Çiçekleri Projesi de böyle bir şey. Şimdi kırsal mahallede, köyde yaşadığınızı düşünün. Belki o yörede bir okulda öğretim alma durumunda kalıyorsunuz, basketbolda çok kabiliyetlisiniz, son derece de arzulusunuz, isteklisiniz ama sporu yapamıyorsunuz. İşte ona bir fırsat sağlama, bizim amacımız bu."

"Ekim ayı başında bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız"

Başkan Seçer, amatör spor kulüplerine bu yıl ekim ayında nakdi yardım yapacaklarını belirterek, "Mersin'de spor kulübümüzü belediye olarak gözetiyoruz, destekliyoruz, başarınız için ya da burada uygun koşullarda mücadele etme, spor yapma imkanı sağlamanız için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bunu yaparken kentin diğer amatör spor kulüplerine de yardımcı olamaya, imkanlarımız ölçüsünde gayret ediyoruz. Önümüzdeki ay da bütün amatör spor kulüplerimize nakdi yardım yapacağız. Geçen yıl malzeme yardımı yapmıştık. Bu yıl da nakdi yardım yapmayı düşünüyoruz. Ekim ayının başında da bütün spor kulüplerimize nakdi yardımlarımızı yapacağız. Yine başarılı sporcularımıza her yıl verdiğimiz başarı ödüllerini de ekim ayı başında gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sporcular, Başkan Seçer'e 33 numaralı formayı hediye etti

Başkan Seçer, "Önemli olan hayatın her alanında yaptığınız işten keyif alabilmeniz" diyerek, her zaman sporcuların yanlarında olacağını ve desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kadın Basketbol Takımı adına takım kaptanı Cansu Yetiş, Başkan Seçer'e "33" numaralı forma takdim etti. - MERSİN

Vahap Seçer, basketbol, Mersin, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir Yapımı devam eden Kop tünelinde meydana gelen patlamada 8 işçi yaralandı Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 456 bin 500 liraya geriledi         
16:51
Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem         
16:37
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 17:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei