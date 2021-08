Son dakika haberleri: Başkan Sürekli, o söylemlere tepki gösterdi: "Yangına körükle gidilmez" - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, CHP'nin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin istifasını istemesine tepki gösterdi. Bergama Belediyesinin hizmetlerinin eleştirilmesine ve ana muhalefete cevap veren Başkan Sürekli, "Sorumlusu oldukları tüm sorunları kulak arkası edip, hükümete yüklenmeleri kronikleşti. Her felaketi siyasi fırsata çevirmeye çalışmaları da öyle. Ne yazık ki tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan yangınlarla mücadeleye gölge düşüren bir kampanyaya imza atıyorlar. Yangına körükle gidilmez" diye konuştu.

Ana muhalefetin İzmir'deki yerel hizmet sorumluluğunu hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Belediyesinin hizmetlerinin eleştirilmesine de sert tepki gösterdi. Sürekli, açıklamasında Bergama Belediyesinin son derece başarılı olduğunu belirterek asıl meselenin bu başarı olduğunu söyledi.

Sürekli, "Bergama, nihayet yerel hizmetle buluştu. Vizyonu olan bir belediyeciliği yaşama şansı buldu. Keşke, kendi belediyelerinde Bergama'nın çeyreği kadar hizmet üretseler. CHP'li Büyükşehir Belediyesinin Bergama'ya getirdiği ve getirmediği hizmetleri saysınlar; halk sayıyor ama. Sorumluluklarında olmasına rağmen asfalt yol yapılmıyor. Dikili'de alt yapı çalışmalarına hız veren CHP'li Büyükşehir Belediyesi, Semiye Sitesi önündeki caddenin alt yapı içme suyu çalışmalarını 2 yıldır sudan sebeplerle yerine getirmiyor. Vatandaşa bozuk yollarla çile çektirenler, ilçe ziyaretinde yollar çukur-çamur açıklamasını yüzleri kızarmadan yapabiliyor. İZSU'nun açıp aylardır kapatmadığı çukurlar ortada, Bergama- Aliağa arası aktarmalı otobüsler hurda niteliğinde. Bir tane yeni sistem trafik ışığını bu ilçeye layık görmediler. Kıranlı Mahallesi'nde kendi sorumluluklarında olan köprünün tadilatını dahi yapan bizim belediyemiz. 'İzmir Aşkları' Bergama halkına geldiğinde bitiyor olmalı. Hal böyleyken; ilçede esnafı, alt yapıyı, halkı mutlu edecek Millet Bahçesini engellemeye çalışıyorlar. Asıl mesele, belediyemizin, belediye başkanımızın başarısı ve ilçe halkının memnuniyeti. Katlanamadıkları bu. İlçeyi cezalandırmaları bundan; ama amaçlarına ulaşamazlar. İlçeye bir günlük çıkarma yaparak olmaz. Halk, gözle görünen işler iste" diye aktardı.

"Her gün sokaktayız, her an milletin yanındayız"

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti'nin sahaya çıkmaya yüzü olmadığının öne sürülmesine de karşılık veren Başkan Sürekli, bu söylemi, 20 yıllık millet ve hizmet yolculuğunun çürüttüğünü söyledi. Sürekli, "Milletin bağrından, iradesinden doğmuş AK Partinin hiç tereddüt etmeden gideceği yer, yine milletin kendisidir. İsminde halk olup, halktan kopuk siyaset yapan bir zihniyetin bu iddiası baştan çürük. Biz bin gidiyorsak onlar bir gidiyor. Onda da dağı taşı inletmeye çalışıyorlar. Dört duvar arasına sıkıştırdıkları sözde halkçı siyasi yaklaşımları buna yetiyor. Her gün sokaktayız, her an milletin yanındayız. 20 yıldır bizi tek başımıza iktidar yapan bu" şeklinde konuştu.

Pakdemirli'nin istifasının istenmesine tepki

Başkan Sürekli, CHP'nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifasını istemesine tepki gösterdi. Sürekli, şu sözlerle devam etti:

"Tarım Bakanımız Pakdemirli'nin belediyelerin desteklerine teşekkür edip, parti ayrımı yapmaksızın orman yerleşim yerlerine ilişkin sorumluluklarını hatırlatması neden zorlarına gidiyor anlamadık. Her anını afet alanında ve vatandaşla geçiren, tüm şeffaflığıyla periyodik olarak bilgi paylaşan bir bakana istifa çağrısı en küçük bir özeleştiri kaydı olmayanlardan gelince anlamsızlaşıyor. Dünya yanıyor, ciğerlerimiz, canlarımız yanıyor; onlar aynı felaket nakaratlarında ısrar ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla ilk günden itibaren teyakkuzda ve gereğini yapıyor. Hiçbir eleştirinin, söylenen hiçbir yalanın karşılığı yok."

Bir hafta içinde, daha önceki yıllara oranla daha fazla orman yangınının çıktığını hatırlatan Başkan Sürekli, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 204 yangınının 191'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alındı. Bu felaketin 9. gününde de uykusuz, yılmadan ve tüm ekipmanla alandayız. 9 İHA, 16 uçak, 51 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5 bin 250 personelle büyük bir gayret sergilendi. Kimsenin bu çabayı küçümseme, elde edilen başarıyı hor görme hakkı yok. Emniyet güçlerimiz birçok ülkede baş gösteren bu felaketin ülkemizdeki nedenini titizlikle araştırıyor. Çapı bu denli büyük, organize olduğu belli olan böyle bir meselenin üzerine gitmek, bundan nemalanmaya çalışmak her şeyden önce vicdana sığmaz" diye aktardı. - İZMİR