Son dakika haberleri... Başkan Taşdelen'den çocuklara ve gençlere Nutuk - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ve gençlere Nutuk kitabını armağan ediyor.

Yazar Tolga Aydoğan'ın çocuklar ve gençler için hazırladığı Atatürk'ün Nutuk eserinde Azerbaycan asıllı ressam Senan Eynullayev'in özgün çizimleri de yer alıyor. Pandemi nedeniyle çocuklara yönelik bir kitlesel etkinlik yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bayram coşkusu ve sevinciyle bir arada olamasak da kalplerimiz birlikte atıyor. Çocuklarımızın aydınlık geleceği için yol gösteren kitaplarımızın ışığını bu 23 Nisan'da da paylaşmanın sevincini yaşayacağız" dedi.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları yeni kitaplarla buluşturuyor. Kitaplar 23 Nisan için hazırlanan gezici otobüs ile ilçenin dört bir yanında çocuklara iletilecek. - ANKARA