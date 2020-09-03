Son dakika haberleri! Başkan Tollu'dan, ilçe protokolüne forma ve atkı

Mersin'in Erdemli ilçe Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Belediyesopr'un Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) çıkması dolayısıyla ilçe protokolünü ziyaret ederek, kulüp forması ve atkısı hediye etti.

Başkan Tollu, sırasıyla Erdemli İlçe Kaymakamı Avni Kula, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan'ı ziyaret ederek, BAL'da mücadele etme hakkı kazanan Erdemli Belediyespor'un kulüp formasını ve atkısını hediye etti. Tollu, "Belediyemizin takımının oyuncuları BAL'a yükselerek ilçemizin gururu oldular. Bizde bu sebeple ilçe protokolümüzü ziyaret ederek, kulüp formamızı ve atkımızı hediye ettik. Pandemiye rağmen iyi bir sezon geçirerek, başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN