Son dakika haberleri... Başkan Vidinlioğlu, "Mecliste canlı yayındayken kimse siyaset yapmasın" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Vidinlioğlu, "Mecliste canlı yayındayken kimse siyaset yapmasın"

Son dakika politika haberine göre Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Meclisinde canlı yayın sırasında CHP'lilerin önergede bulunarak konuşma talebinin doğru olmadığını belirterek, "Belediye Meclisinde canlı yayındayken kimse siyaset yapmasın.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Belediye Meclisinde canlı yayın sırasında CHP'lilerin önergede bulunarak konuşma talebinin doğru olmadığını belirterek, "Belediye Meclisinde canlı yayındayken kimse siyaset yapmasın. Bu fırsatçılıktır" dedi.

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Kastamonu Belediye Meclisinde CHP temsilcilerine söz verilmediği gerekçesiyle 'CHP'lilere söz hakkı verilmedi' şeklinde açıklamada bulunan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e tepki gösteren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin tarafından önceki gün demokrasiye darbe ve söz hakkımızın elimizden alındığına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Hiçbir zorunluluğumuz olmadığı halde bizler mecliste canlı yayın yapıyoruz. Aslında bizlerin böyle bir zorunluluğu yok. Dolayısıyla canlı yayın sırasında bir şeyler söyleme ihtiyacının hissedilmesi aslında siyaseten bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ama ben daha öncesinde hiçbir ön yargıya yer vermeden bir defa CHP'nin sözcülerine söz hakkı verdim. Diğer arkadaş konuştu. Ama gelin görün ki o verdiğim söz hakkında benim seçim dönemimdeki ne kadar yapacağımız proje var ise onlar gönüllü olarak getirildi. Böyle bir durumda çok fazla söz söylemenin bir anlamı yok. Yazılı olarak herkesin burada zaptı sabit. Kaldı ki bundan 8-10 gün önce Sayın İl Başkanı Hikmet Erbilgin canlı yayına çıktı facebook üzerinden canlı yayın yapan bir kanalda ve bizim belediyemizden bilgi alarak çıktı bu yayına. Kendisinden bir şeyde gizlemedik. Söz hakkımız engellendi sözü doğru değil, bir defa herkes istediği her şeyi gelip öğrenebilir belediyemizden. Biz, ayrıca bu konuda bir çalışma başlattık. Birbirlerinin açığını kapatıyorlar şeklinde ifadelerde hiç doğru ifadeler değil. Eksiklikler zaten gündeme getirildi. Benim buradan söyleyebileceğim tek şey, bırakın meclis rahat çalışsın. Burası eğer siyaset yapma yeri olsaydı biz siyaseten çok daha farklı şeyler söyleyebilirdik. Kaldı ki bu tarz ifadelerin bizim hiç ayrım yapmadığımızın en güzel göstergesidir. Geçen haftaki oturumda biz, Cide Belediyesi ile sokak hayvanlarını kısırlaştırma üzerine bir protokol yaptık. O belediye CHP'li diye hiç ayırmadık. Yine aynı şekilde CHP'li olan Araç'ta bizim bir memleketimiz dedik, tutup itfaiye aracını Araç ilçesine verdik. Farklı bir düşüncemiz olsaydı bizler bunları yapmazdık. Bu tarz ifadeler hoş değil. Ama Sayın CHP İl Başkanı, bunu sürekli siyaset malzemesi olarak kullanıyor. Geçende canlı yayın üzerinden söylediği sözlerin hepsine cevap verme nedeniyle kaydı saklı tutuyorum. Önümüzdeki günlerde yapacağımız 1 yıllık durum değerlendirmesinde bunların hepsine tek tek cevap vereceğim" dedi.


GMG Kastamonuspor'un önündeki arsa gündeme geldikten sonra mı verilen önergenin akıllarına gelip gelmediğini soran Başkan Vidinlioğlu, "Bize gelen yazılı önergede şimdiye kadar ne kadar arsa takası olmuş, kime ne verilmiş, bunları öğrenme hakkın zaten bugüne kadar vardı. GMG Kastamonuspor önündeki arsa ile ilgili konu gündeme gelince mi bütün bunlar aklınıza geldi. 5 yıl boyunca belediye Adalet ve Kalkınma Partisindeydi. Bizim ise şurada 1,5 yıllık bir belediye geçmişimiz oldu. Bugüne kadar vermediğiniz önergeyi niye bugüne geldiğimizde veriyorsunuz. Herkesin bilgi almak hakkı bulunuyor. Eğer bunlardan bir rahatsızlığınız varsa gidip adliyeye de başvuruda bulunabilirsiniz. Bu konuda benim şüphelerim var, inceleyin diyebilirsiniz. Bu canlı yayınlar aynı zamanda savcılık içinde bir haber kaynağıdır. Bu tarz konuşmaları suç duyusu olarak kabul edip gerekirse mahkemede kullanabilir. Bu konunun bu kadar abartılması ve siyaseten malzeme konusu yapılması bir defa doğru değil. Şimdiye kadar hiç nezaketi elden bırakmadık. Eğer aynı şekilde tavır devam ederse budan sonraki cevabım çok daha sert olur. Seçimlerden önce Kastamonu'nun yolunu bilmeyip ilçelerde seçim çalışması yapanların seçimden sonra Kastamonu üzerinde ahkam kesmeleri çok hoş şeyler değildir. Soracağınız bir şey var ise, öğrenmek istediğiniz bir şey var ise elbette cevap veririz. O yayında kullanılan bütün materyaller ve bilgiler bizde mevcuttur. Mecliste canlı yayın yapıyoruz, bizim milletten canlı yayın yaparken gizli saklı neyimiz olur. Yok efendim, birilerinin açığını kapatıyorlar. Hayır, kimse kimsenin açığını falan kapatmıyor, her siyasi parti ayrıdır. Bizleri bir başka siyasi partiyi kolladığımız gerekçisiyle suçlayan CHP'nin İl Başkanı, başka bir siyasi partiyle ittifaka girdi, toplantılar yaptı. Biz bir şey demedik. Bunlar doğru şeyler değil. Şimdiye kadar edebimizden sustuk ama bundan sonra susmam. Çünkü bizler, hiç kimsenin bir şeyinin gizlenmesini falan istemiyoruz. Her şey meydanda. Hak, hukuk ve adalet herkesi lazım, memleketin hakkını, hukukunu savunmak herkesin görevi elbette ki, herkes istediğini söyleyebilir. Herkesin bilgi almak hakkı var, herkesin başvuru hakkı var. Herkesin şikayet hakkı var. Herkesin kanuni yollara başvurma hakkı var. 1,5 yıldır yapmadığımız bir şeyli mecliste canlı yayın üzerinden yapmaya kalkarsanız kusura bakmayan, elbette ki engelleriz. Burada basın mensupları da bulunuyor. Onlara da diyebilirsiniz şu konuda önerge verdik diye. Gizli saklı işlerimiz olsaydı mecliste canlı yayın yapmazdık. Bunu biz kendimiz yapıyoruz. Biz, kimseye engel olmayız. Bu bizim demokratik terbiyemizin bir gereğidir" diye konuştu.


Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun başkanlığında yapılan Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısının ikinci oturumunda imar konuları görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca 2019 yılı Gelir Gider Bütçesi okunarak oy çokluğuyla kabul edildi. - KASTAMONU

Cumhuriyet Halk Partisi, Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Siyaset, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Başkan Vidinlioğlu, 'Mecliste canlı yayındayken kimse siyaset yapmasın' - Son Dakika

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