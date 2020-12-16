Son dakika haberleri: Başkan Yalçın'dan 17 Aralık şehitleri mesajı - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık 2016'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle andı.

17 Aralık saldırısının 4. yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, vatanın bölme isteğinde olanların heveslerinin kursağında kalacağına dikkat çekerek, "Bu millet büyük millettir. Kalleşçe saldırılarla bölünüp parçalanacak bir millet değildir. 17 Aralık 2016'daki saldırıda 15 askerimizi şehit edenler ve işbirlikçileri hak ettikleri cezayı alacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Vatan onlara minnettardır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ