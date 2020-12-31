Son dakika haberleri: Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

31.12.2020 23:49

Son dakika genel haberi... - Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İstasyonu'nda görevli itfaiye çalışanları yeni yıla görev başında girdi.

- Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İstasyonu'nda görevli itfaiye çalışanları yeni yıla görev başında girdi.

Ankara'da yılbaşı gecesi olası yangın ve kazalara müdahale için hazır olarak bekleyen Başkent İtfaiyesi, kentin farklı bölgelerindeki istasyonlarda hazır kıta olarak görev yaptı. Başkent'te görevlerinin başında olduklarını, kimsenin malına ve canına zarar gelmemesi için hazır olarak beklediklerini belirten Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyon Şefi Hüseyin Görsoy, "İnşallah yılın ilk gününde kimsenin canı yanmaz ve bütün vatandaşlar adına huzurlu bir gün olur" dedi.

Yangın ihbarı ve olaya intikal süreci hakkında bilgi veren Merkez İstasyon Şefi Hüseyin Görsoy, "Yangın ihbarı geldiği andan itibaren 30 saniye içinde araçlara binip karargahımızı terk ediyoruz ve olaya intikal ediyoruz. Ankara genelinde 46 istasyonumuz var. İlçeler dahil olay bölgesine ortalama 8 dakikada ulaşabiliyoruz. Avrupa Birliği standartlarında bu hız 12 dakika, bu bizim için bir başarıdır " ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi
Son dakika haberleri: Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi
Son dakika haberleri: Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi
Son dakika haberleri: Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, Ankara, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika


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