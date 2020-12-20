Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
20.12.2020 17:09
Son dakika haberi... Ankara'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Ankara'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi'nde 9 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Binanın balkon kısmında yer alan camların sıcaktan patlaması sonucu yükselen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine kısa sürede gelmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri incelemelerini sürdürüyor.
-İHA-
Son Dakika Silahını temizleyen genç komiser yardımcısı, başından ağır yaralandı İsrail gizli servisi Mossad, Netflix gibi dijital platformları kullanarak yeni ajanlar arıyor Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti İngiltere'de virüs mutasyona uğradı, panik her geçen gün büyüyor! Sağlık Bakanı Hancock: Kontrolü kaybettik İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Site ile apartman yöneticileri doğal gaz nedeniyle inatlaşınca 55 aile mağdur oldu! 2 yıldır ısınamıyorlar 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek