Son dakika haberleri... Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkent'te düşen yıldırım yangına neden oldu
22.03.2021 13:36
Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.
Ankara'da etkili olan sağanak yağış yıldırım düşmesine neden oluyor. TBMM bahçesinin ardından Etimestgut ilçesinde de bir binanın çatısına yıldırım düştü.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Caddesi Meydan Sitesi E Blok'un çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım çatıda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
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