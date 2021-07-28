Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı - Son Dakika

Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı

Başkent'te gecekonduda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle önce boş ahıra daha sonra tarlaya sıçradı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın önce boş ahıra, rüzgarın etkisiyle 200 metre ileride bulunan 15 dönümlük tarlaya sıçradı. Yangında can kaybı meydana gelmeziken gecekonduda bulunan 4 yavru köpek ise alevlerin arasından itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık TOKİ 1. Etap 3. Bölge'nin arka tarafında bulunan arazide saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler önce arazide bulunan gecekonduyu kullanılamaz hale getirirken, daha sonra yan tarafta bulunan boş ahıra sıçradı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüyerek, 200 metre ileride bulunan 15 dönümlük tarlaya da sıçradı. Yangını orada bulunan bekçi ekipleri fark ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye erleri sevk edilirken, alevler 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

4 yavru köpek alevlerin arasından son anda kurtarıldı

İtfaiye erleri, gecekonduda çıkan yangını kontrol almaya çalıştığı esnada alevlerin arasında henüz yeni doğmuş ve hareketsiz yatan 4 yavru köpeği de son anda kurtardı. Köpeklere yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye erleri tarafından güvenli alana götürüldü. Köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.