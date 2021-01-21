Son dakika haberleri! Başkent'te korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri! Başkent'te korkutan yangın

21.01.2021 14:36

Son dakika haberi: Başkent'te korkutan yangın Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan cep telefonu dükkanında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Başkent'te korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan cep telefonu dükkanında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken iş yeri küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik semti Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu dükkanında bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Aynı cadde üzerinde esnaf olan Ergül Almalıyurt, "Esnaf kardeşimle çay içiyorduk. Dumanları görünce 3-4 yangın tüpüyle hemen müdahale etmeye çalıştık ama söndüremedik. Sonrasında itfaiye geldi söndürdü. Çok şükür can kaybımız yok ama arkadaşımızın 700-800 bin TL'lik zararı var" dedi.

Son dakika haberleri! Başkent'te korkutan yangın
Son dakika haberleri! Başkent'te korkutan yangın
Son dakika haberleri! Başkent'te korkutan yangın
Son dakika haberleri! Başkent'te korkutan yangın

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Başkent'te korkutan yangın - Son Dakika


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