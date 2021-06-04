Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi içerisinde bulunan bir deponun alt katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının oluşturduğu dumanlar, Ankara'nın çeşitli bölgelerinden gözlemlendi. Yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgi edinilemezken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşarak güvenlik önlemleri aldı. - ANKARA

Ankara 'da yer alan bir depoda yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangın korku dolu anlar yaşattı.

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