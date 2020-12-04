Son dakika haber: Başkent'te narkotik operasyonunda ele geçirilen malzemeler sergilendi - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince sabah gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve kırmızı reçete ile temin edilen ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlar sergilendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah Altındağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 ayrı adrese yapılan baskında 12 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin olay yerinde yaptığı aramalarda kırmızı reçete ile alınabilen ilaçların yanı sıra 168 gram metamfetamin, 4 kilo 220 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin evinde 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 59 adet mermisi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ile 78 adet fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlar sergilendi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)