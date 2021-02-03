Son dakika haberleri: Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

03.02.2021 23:57

Son dakika gelişmesine göre Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı Ankara-İstanbul yolu üzerinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

ANKARA - Ankara- İstanbul yolu üzerinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde 3 otomobilin karıştığı

trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza saat 21.00 sularında Sincan istikametinden merkez istikametinde meydana geldi. Sadık M. idaresindeki 06 BEB 996 plakalı otomobil hatalı sollama yaptığı sırada Haydar A. yönetimindeki 06 BSG 449 plakalı araca arkadan çarparak savruldu. Savrulan otomobil hızını alamayıp hareket halindeki Mustafa C. yönetimindeki 06 BY 5840 otomobile çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu devrilen 06 BEB 996 plakalı otomobil içerisindeki Sadık M. sıkıştı. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Sadık M.'yi çıkarttı. Sağlık ekipleri itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtulan Sadık M. ve diğer otomobillerin sürücüleri Haydar A. ve Mustafa C. ye olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla çevrede ki hastanelere kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri: Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı
Son dakika haberleri: Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı
Son dakika haberleri: Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı
Son dakika haberleri: Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Otomobil, İstanbul, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Başkent'te trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika


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