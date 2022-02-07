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Başkent'te tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Başkent'te tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

07.02.2022 22:14
Başkent'te tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yük treninin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yük treninin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru seyir eden Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, sürücü Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan sürücü Yılmaz da akşam saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Başkent'te tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Şükrü Yılmaz, Otomobil, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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