- Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA - Ankara polisinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Altındağ ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 9 bin 150 adet ecstasy, bin 500 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 9 bin 305 Türk Lirası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.