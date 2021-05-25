Son dakika haberleri... Başkent'te zehir tacirlerine 'Şafak' operasyonu - Son Dakika

Başkent'te zehir tacirlerine 'Şafak' operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 59 ilde, tespit edilen 630 adrese, bin 213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kenevir tarlasına dönüştürülen evlere şafak vakti narkotik polisi baskın yaptı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 59 ilde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, bin 213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında da Ankara'da da kenevir tarlasına dönüştürülen evlere operasyon düzenlendi. Narkotik polisi 120 adreste 106 şahsı gözaltına almak için harekete geçti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda;

ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı

kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şahıs tespit edildi.

Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen

suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi

amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 59 ilde, tespit

edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, bin 213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında da Narkotik polisi 120 adreste 106 şahsı gözaltına almak için harekete geçti. Kenevir tarlasına dönüştürülen evler polis tarafından tek tek arandı. Kenevir yetiştirilen evlerdeki hazırlanan düzenekler dikkat çekti.

(MK-BC-MA-Y)