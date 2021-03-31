Son dakika haber: Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
31.03.2021 14:50
Bir son dakika haberine göre Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı Ankara'da Gölbaşı-Haymana yolu istikametinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Başkent'te trafik kazası: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
ANKARA - Ankara'da Gölbaşı- Haymana yolu istikametinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Olay, Gölbaşı Haymana yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 FK 266, 06 ADT 193 ve 06 CFT 991 plakalı araçlar çarpıştı. Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada birisi ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olay hakkında inceleme başlattı.
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